Varto Baltaş köyünde içme suyu sevinci

Varto ilçesine 25 kilometre mesafede bağlı bulunan 60 haneli ve 200 nüfuslu Baltaş köylülerinin 1984 yılından bu yana çektiği su sıkıntısını köy muhtarının Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin’e bildirmesi sonucu, sondajlama çalışmasının başlaması için talimat verildi. Yapılan sondajlama çalışmasında bir haftada yaklaşık 40 metrede yeteri kadar suyun çıktığını ve bu çıkan suyun sevincini, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ile beraber köylülerle birlikte paylaşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, köylüler tarafından alkışlarla karşılandı.

Baltaş köyünde yapılan çalışmaların ardında çıkan sudan içen Kaymakam Çetin, “Huzurun olduğu yerde hizmet vardır. Buralar daha önceleri terörün olduğu uzak köylerimiz. Uzun zamandır suyu olmayan bir köyümüz. Birçok denemeler yapılmış netice alınmamış. Biz geldikten sonra Varto’nun çeşitli köylerinde sondajlama çalışması başlattık. Çok güzel bir su çıktı. Vatandaşların hepsi suyun başına geldiler. Biz devlet olarak merkezde insanı aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, devletimiz güçlüdür. Devlet her türlü proje yapıyor. Vatandaşın yanında olacağız. Su hayattır. Vatandaşın her türlü isteği, özellikle yaşamı ilgilendiren destekler önemlidir. Varto gibi bir ilçede 87 köye içme suyu projesi yaptık. Neredeyse su sorunu sıfıra indi. Bundan sonra yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız olacak. Bayramdan sonra evlere su vereceğiz. Bayanlarımız suyumuz yok dediler. İnşallah bayramdan sonra bu suyu çay yapıp içeceğiz” dedi.

Dolar krizinden etkilenmediklerini ifade eden Kaymakam Çetin, “Ülkenin güçlü bir ülke olduğunu hangi saldırı olursa olsun ülke tarihi bir geleneğe sahip. Hem vatandaşıyla birlik ve beraberlik içeresinde olan bir ülke, bazı ülkeler gibi 300 yıllık bir ülke değil. Türkiye, iki bin yıllık geleneği olan koskoca bir devlet. Tarihiyle, insanıyla, her şeyiyle güçlü bir ülke. Bu yüzden bunların saldırıları Türkiye’yi yıldıramaz. İnsana hizmeti de aksatmaz. Hizmet devam ediyor. Varto’nun 93 köyüne gidin her bir köyde iki üç hizmetimizi görürsünüz. Huzur olduğu için artık hizmet her yerde vardır. Bu konuda emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekilimize ve Valimize huzurlarınızda teşekkür ederim” diye konuştu.

İzmir’den gelip kendisine ev yapmayı düşünen ve suyun olmadığını gördüğü için ev yapmak istemeyen emekli öğretmen Ali Haydar Bektaş ise, artık su geldiği için gelecek sene gelip kendisine ev yapacağını ve bu şekilde bekleyen birçok kişinin olduğunu söyleyerek Kaymakam Çetin’e teşekkür etti.

Aslen buralı olduğunu ve İzmir’de 22 yıl çevre mühendisliği yaptığını, danışmanlık merkezinin olduğunu söyleyen Çevre Mühendisi Hülya Gül ise, “Köye her yaz tatile geliyoruz. Dedelerim anlatırdı. Sularımız çeşmelerde bol bol yaz kış akardı. Son iki yıldır görüyorum ki, bu sene daha da kötü, suyumuz iplik gibi akıyor. Depomuz dolmadığı için dönüşümlü su kullanılıyor ama su yok akmıyor. Kovalara doldurduğumuz suyla yıkanıyoruz. İnşallah bu açıdan drenaj suyu ile depomuza su dolacak. Debisi yüksek çıkıyor. Bu arazilerimiz ekilmiyor. Çok acınacak bir durum. Bu kadar verimli toprak var ama su olmadığı için üretimden vazgeçilmiş, inşallah bu suyla üretim de artacak, hayvancılık da artacak. Kaymakam bey söz verdi bu köyü yeşillendireceğiz” dedi.

Hayatında ilk gördüğü su olduğunu ifade eden köy muhtarı Hasan Işık ise, “Köy 60 hane ve 200 nüfuslu bir köydür. 1984 yılında alınan su yetersiz çıktı. Suyumuz bu sene tamamen kurudu. Daha önceleri köyde çeşmede kuyruk vardı. Kovalarla kadınlar su taşıyordu. Şu anki kaymakamıma teşekkür ederim” dedi.