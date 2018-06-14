Varto Belediye Başkanı Çetin Yeni mahallede incelemelerde bulundu

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Yeni Mahalle’de yapılan cami ve taziye evinde ve yardıma muhtaç vatandaşların evlerinde incelemelerde bulundu

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çetin, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ve belediye çalışanları ile birlikte Yeni Mahallede yaklaşık 600 metrekare üzerinde 2 katlı olarak yapılan camii ve taziye evini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ziyaeddin Bektaş ve mahalleliler tarafından karşılanan Çetin, cami ve taziye evinde incelemelerde bulundu. Buradaki mahalle muhtarından bilgiler alan Çetin, “Değerli amcalarımız ve abilerimiz burada çok güzel cami ve taziye evi yapmışlar. Harika bir şey, bunun bahçe düzenlemesi taziye evinin üst düzenlemesi var. Belediye olarak daha önce buraya her hangi bir destek olunmamış. Biz dedik belediyeler bu işler için var. Şimdi inşallah bunlara çok güzel destek olacağız. Varto Belediyesi olarak bahçe düzenlemesini yapacağız. Bizler vatandaş için varız. Belediyemizde vatandaşlar için var. Vatandaşların talepleri bizim için öncelik. Elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

Kayyum belediye olarak yaklaşık bir yıldır görev yaptığını ifade eden Çetin, “Bu mahallemiz biraz mahrum kalmış, camimiz var. İhata duvarının kırk elli bin liralık yapımı var onu üstleneceğiz. Nüfusu çok olan bir mahalle olmasına rağmen Kadın Kültür Merkezi yok. Eski taziye evini tahsis ettik Kadın Kültür Merkezi yapacağız. El sanatları kursları olacak gerekirse, diğer kurslar olacak. Bu mahallede bu sene çalışmalarımız var. Spor sahaları parklar alanlar yapılıyor. Allah’ın izni ile hizmet gerektiği gibi buraya gelecek“ diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ziyaeddin Bektaş ve mahalleliler Belediye Başkan Vekili Çetin’in yapmış oldukları ziyaretten memnun olduklarını ve kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Kaymakam Çetin ve beraberindekiler maddi durumu el vermeyen Berivan Han adlı kadının evinde incelemelerde bulunduktan sonra beraberinde kilelerle ilçe merkezine döndü.