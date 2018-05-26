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26 Mayıs 2018 10:35

Varto Belediyesi çevre düzenlemesiyle sezonu başlattı

Muş’un Varto Belediyesi Başkanlığı Hükumet konağı önüne yapacağı parke taşı ile ilgili olarak çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattı.

Varto Belediyesi çevre düzenlemesiyle sezonu başlattı

26 Mayıs 2018 10:35


Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Hükümet konağı önüne yıllardan beridir döşenen bordur taşlarının aşınmış ve yıpranmış olmasından dolayı 1200 metre karelik alanda parke taşı yapma çalışmalarıyla sezonun ilk çalışmasını başlattı. Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mahallelerde park, kavşak ve yol kenarlarındaki ağaçlandırma, çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Hükümet konağı önündeki alanın parke taşı ile döşenmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, ”Hükümet konağımızın ön kısımları daha önceden bordur taşları ile yapılmış ancak aradan yıllar geçmesi ile birlikte aşınmış ve yıpranmış olduğundan dolayı yenileme gereksinimi duyduk. Hükümet konağımızın önün de sürekli olarak törenler yapılmaktadır. Dışardan gelen misafirlerimiz de çoktur. Hükümet konağımızın ön cephesinin güzel görünümlü olması gerektiğinden dolayı çalışmalarımızı başlattık. Varto Belediyesi olarak bahar ayları ile birlikte ilk çalışmamıza burada başladık. Bundan sonra da ilçemizde ve mahallelerimizde gerekli alt yapı, su, peyzaj düzenlemesi yeşillendirme gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Varto’muza ve Vartolulara hayırlı olsun” dedi.




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