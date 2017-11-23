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23 Kasım 2017 12:45

Varto Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

Muş’un Varto Belediyesi; cami ile cem ve taziye evlerine ve mesire alanlarına dikilmek üzere ağaç dağıtımına başladı.

Varto Belediyesinden ağaçlandırma çalışması

23 Kasım 2017 12:45


Konu ile ilgili açıklama yapan Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, "İlçemizde bulunan cami, cem evi ve taziye evlerine yaptığım ziyaretlerde, ağaçlandırma çalışmalarının az yapıldığını ve kavak ağaçlarının çoğunlukta olduğunu gördüm. Cami ve cem evlerimiz ile taziye evlerimizin çevre düzenlemesinin yapılması açısında belediyemizin çalışmaları devam etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Bölge Müdürlüğünden temin ettiğimiz 200 akça ve 200 adet akasya ağacını cami ve cem evlerimize dağıtıp bunların dikilmesini sağlayacağız. Cami ve cem evlerimiz ile taziye evlerimizin etrafının daha güzel görünmesi ve çevrenin düzenlenmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın rahat etmeleri konusunda elimizden gelecek her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Elazığ Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.




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