Varto da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, Garnizon Komutanı Personel Üst teğmen Ahmet Anzarli, Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri ile vatandaşların katıldığı törende, Personel Teğmen İnan Yusuf Karaca tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Tören Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.