Varto Denizbank şubesinden çiftçilere iftar yemeği

Varto ilçesinde açılan Deniz Bank Yeşil Damla Şubesi Müdürlüğü ve çalışanları, esnaf ve çiftçilerle iftarda bir araya gelgeldi. Bir otelde verilen iftar yemeğine ev sahipliği yapan Deniz Bank Varto Şubesi, bölgede faaliyet gösteren, tarım sektörünün önde gelen isimlerini ağırladı. Düzenlenen iftar yemeğinde Deniz Bank Güneydoğu Anadolu Bölge Tarım Satış Müdürü Mine Akçadağ, Varto Şube Müdürü Mehmet Ali Akaydın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Kuzey Can Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Abdulbari Han ve 75 köy muhtarı ve davetliler yer aldı.

İftar yemeğinde tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Deniz Bank Güneydoğu Anadolu Bölge Tarım Satış Müdürü Mine Akçadağ, sektörün gelişmesi yönünde sürdürdükleri yoğun faaliyetler ve sundukları yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasında birinci sırada olduklarına dikkat çekti. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Akçadağ, Banka olarak tarımın sadece finansman tarafıyla değil sosyal tarafıyla da yakından ilgileniyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizde bölgemizin tarıma yön veren isimleriyle bir araya gelmekten, Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarımın bereketini paylaşmak, üreticimizin geleceğe umutla bakmasına destek olmak her zaman en öncelikli hedefimiz. Çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ”dedi.

Vartolu çiftçilerde kendilerinin unutulmadıklarını ve verilen iftar yemeği ile hatırlandıklarını dile getirerek teşekkür ettiler.