Muş’un Varto ilçesinde sınavlara hazırlana öğrencilere Varto Dernekleri Genel Başkanlığından kitap takviyesi yapıldı.

Varto Dernekleri Genel Merkezi Başkanı Mehmet Soydan tarafından gönderilen kitaplar bugün Varto Derneği Temsilcisi Yıldırım Beyazgül tarafından ilçe merkezinde ve mahallelerinde bulunan okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ve öğretmenlere teslim edildi. Gönderilen kitapları LGS, LYS ve TEOG sınavlarına girecek olacak öğrencilere dağıtımı yapılmak üzere Varto Atatürk Ortaokulunda başlanarak diğer tüm okullara dağıtıldı. Kitap dağıtımını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner, "Varto Dernekleri Genel Merkezi Başkanı Mehmet Soydan adına gönderilen kitapları bu gün öğrencilerimize dağıttık. Sınavlara girecek olan öğrencilerimiz bu kaynaklardan istifade edecek. Vartolu hemşehrimiz olan dernek başkanımız Mehmet Soydan bey Vartolu öğrencilere katkıda bulunmuştur. Kendisinin Vartolu öğrencilere yaptığı katkıdan dolayı hem Vartolular hemde öğrencilerim adına kendisine teşekkür ederim" dedi.

Varto Derneği Temsilcisi Yıldırım Beyazgül ise, "Varto Dernekleri Genel Başkanımızın derneğimiz aracılığıyla göndermiş olduğu kaynak kitaplarını sınavlara girecek olan öğrencilerimizin kullanımına sunulmak üzere bu gün Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Öğrencilerimiz bu kitaplardan istifade edeceği için memnun olduk. Bu konuda emeği geçen her kese teşekkür ederim" dedi.