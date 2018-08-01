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01 Ağustos 2018 11:13

Varto itfaiyesi kuş yavrusu için seferber oldu

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto Belediyesi itfaiye ekipleri, yuvasından düşme tehlikesi yaşayan yavru serçe için seferber oldu.

Varto itfaiyesi kuş yavrusu için seferber oldu

01 Ağustos 2018 11:13


Jandarma Komando Birliğindeki 3 katlı bir binada yuvalanan yavru serçenin düşme tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar durumu Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin’e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gönderilen belediyeye ait itfaiye ekipleri, yavru serçenin tekrar yuvasına bırakılması için çalışma başlattı. Kısa süren bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yavru kuşu çatıdaki yuvasına bıraktı.


Burada bir açıklamada bulunan İsmail Hakkı Demir isimli itfaiye çalışanı, “Kaymakamımız ve Belediye Başkanı Vekilimiz Mehmet Nuri Çetin’in talimatıyla burada geldik. İtfaiye aracımızla sağ selim bir şekilde yavru kuşu yuvasına bıraktık. İlçe Kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin’in hayvanlara karşı olan sevgisini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde duyarlı davranıp hayvanlara da sahip çıkan kaymakamımıza sonsuz saygılarımı sunarım” dedi.


İtfaiye eri Hulki Yılmaz ise, "Başkanımızın talimatı doğrultusunda yuvasından düşen ve henüz uçamayan serçe kuşumuzu uygun bir şekilde yuvasına bıraktık” ifadelerini kullandı.




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