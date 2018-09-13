Varto Kaymakamı Çetin, okul müdürleri ile bir araya geldi

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığında İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesinde yapılan toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ercan İçin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri A. Nasır Sever ve Ömer Faruk Tunç ile okul müdürleri ve Okul Aile Birliği başkanları katıldı. Okulların genel durumu, eğitim öğretim faaliyetleri, okulların fiziki durumu, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra öğretmenlerin kılık kıyafetlerinin de ele alındığı toplantıda, 2018-2019 yılları arasında uygulamaya koyulacak olan stratejik planın altyapısıyla ilgili genel değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından bir açıklama yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, "Toplantının ana gündem maddeleri olan; okullarımızın genel durumları, eğitim öğretim faaliyetleri ve sınavlar hakkında genel değerlendirilme yapıldı. Ayrıca öğrenci devam devamsızlık durumları, okullarımızın fiziki altyapı ile ilgili durumları, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle ile ilgili çalışmalar, değerler eğitimi kapsamında ilçemizde yapılan faaliyetler ile ilgili durum ve 2018-2019 yılları arasında uygulamaya koyulacak olan stratejik planın altyapısıyla ilgili genel durumların değerlendirilmesi yapıldı. Öğrencilerimizin ideolojiden uzak bir şekilde eğitim öğretimlerine devam etmeleri konusunda okul müdürlerinin dikkatli davranmalarını bildirdik. İlçemizde öğrencilerimizin düzenli bir şekilde eğitim öğretimlerini yapmaları için ekip olarak hep beraber çalışacağız. Öğrencilerimizin geleceği için yapılması gerekenler konusunda gerekli yardımları esirgemeyeceğimizi okul müdürlerimize söyledik. Bizimde onlardan öğrencilerimizin başarılı olmaları için çok çalışmalarını istedik" dedi.

Toplantı okul müdürlerinin istekleri tespit edildikten sonra sona erdi.