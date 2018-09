Varto Kaymakamı Çetin'e veda yemeği

MUŞ (İHA) – İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Trabzon'un Araklı ilçesine atanan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin onuruna veda yemeği verildi.

Son kararnameyle Trabzon'un Araklı ilçesine atanan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin için verilen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. Bir otelde düzenlenen veda yemeğinde açılış konuşmasını Yazı işleri Müdürü Hıdır Aslan yaptı. Burada duygulu anların yaşandığı gözden kaçmazken Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, katılımcılara bir veda konuşması yaptı. “Adaletten ayrılmadık diyen Çetin,”Özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık üç yılı aşkın bir süredir burada çalıştık. Şunu yaptık bunu yaptık demeyelim. Yapılanlar ortada. Allah'a hamd olsun ilçemizin her mahallesinde her köyünde bir şeyler yaptık. Devletimizin desteğiyle hizmetler yaptık. Şunu diyebiliriz, adaletten ayrılmadık. Kim ne derse desin kim ne yaparsa yapsın adaletten ayrılmadık. Ortamı her kes biliyordur. İstemeden kırdığımız insanlar vardır. Her kes hakkını helal etsin. Amacımız adalet ve hakkı savunmak oldu. Gittiğimiz yerde de aynı şekilde devam edeceğiz. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman haksız ve hukuksuz bir şey yaptıysak onu da görmediğimiz bir şey varsa sen af et deme yüzümüz olsun. Sizlere de teşekkür ederim. Trabzon buraya uzak değil Kaymakamımızın memleketi oda güzel oldu. Uzağa gitmiyoruz dört saatlik yol gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa misafir ederiz” dedi.

Kaymakam Çetin yemeğe katılan herkes ile tek tek tokalaşarak vedalaştı. Varto Kaymakamlığı tarafında organize edilen ve Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'in veda yemeğine, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Yüzbaşı Ercan İçin, ilçe hakim ve savcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı.