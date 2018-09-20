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Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'dan okul ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindekilerle birlikte Şehit Coşkun Özcan İlkokulu ile Hürriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindekilerle birlikte Şehit Coşkun Özcan İlkokulu ile Hürriyet İlkokulunu ziyaret etti.


Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindekiler ile birlikte ilk olarak Şehit Çoşkun Özcan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dinledikten sonra okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte öğretmen odasında bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Kaçmaz, öğretmenlerin sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Öğretmenleri dinleyen Kaymakam Kaçmaz, milli eğitimin bir ekip olduğunu ve bu ekiple 2018-2019 yılı eğitim ve öğretimini gerçekleştireceklerini söyledi. Bu eğitim ve öğretim yılının hayırla vesile olması temennilerinde bulunan Kaymakam Kaçmaz, okullarla ilgili olan sorunları çözeceklerini ve okulların başarılarının daha yüksek seviye çıkarılması için elinden gelecek çalışmaları yapacağını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Kaymakam Kaçmaz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne ile makamında kısa bir görüşme yaptıktan sonra gezi sona erdi.


Kaymakam Kaçmaz okul öğrencilerine meyve suyu ve kek dağıttı.

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