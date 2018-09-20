Varto Kaymakamı Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret

Muş'un Varto Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, gaziler haftası nedeniyle ilçede bulunan gazi ve şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Son kararname ile Muş'un Varto ilçesine atanan ve göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Aile ve sosyal Politikalar Müdürü Murat Köse ile birlikte, Gümgüm Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi Abdulcebbar Baba'nın evine bir ziyaret gerçekleştirip sorun ve sıkıntıları dinledi. Kaymakam Kaçmaz daha sonra beraberindekiler ile birlikte Ağrı'nın Patnos ilçesinden geçici görevlendirmeyle Diyarbakır'a giderek Sur'daki operasyonlara PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Serdar Akın'ın (31) baba evine giderek anne Fikriye Akın ile görüştü. Şehit annesinin gönlünü alan Kaymakam Kaçmaz, daha sonra Çaylar köyüne geçerek Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrası kahvehanede bulunan köylülerle sohbet edip hal ve hatırlarını soran Kaymakam Kaçmaz, çaylar Cem ve Taziye Evin'e giderek vefat eden Hüseyin Eren adlı vatandaşın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kaymakam Kaçmaz ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından ilçeye döndüler.