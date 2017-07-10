Varto kayyumu ilk defa nikâh kıydı

Varto ilçesindeki bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen nikâh törenine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın, AK Parti Muş İl Başkanı Namık Ergül, İlçe Başkanı Figen Ergül, belediye çalışanları ile davetliler katıldı. Varto Devlet Hastanesinde çalışan Veysel Numanoğlu ile Kader Güneş’in nikâhını kıymak için ilk defa cübbe giyen Mehmet Nuri Çetin, geline evlilik cüzdanını vererek mutluluklar diledi. Kaymakam Çetin, "Bu benim için de anlamlı ve ayrı bir gün. İlk defa ömrümde bir nikâh kıymış oldum. İlçemiz hastanesinde çalışan bu kardeşlerimizin mutluğuna ortak olmanın sevincini yaşadık. Güzel bir yuva inşa ediliyor. Kardeşlerimize iki cihanda saadet diliyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. Birbirine sevgiyle, saygıyla bağlı olan çiftlerin mutlulukları daim olurmuş. Sizlerin toplumun yarınını hazırlayan meslek insanları olarak kendi yarınlarınızın da güzel olması için çaba harcayacağınızı biliyorum. Ben en kötü gününüzün böyle güzel mutluluk dolu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nikah töreninde şahitlik yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın ise, “Bugün güzel ilçemiz Varto’ya gelmiştik. Varto bizim çok önem verdiğimiz bir ilçemiz. Bugün de güzel bir tevaffuk oldu. Bir nikâh törenine de gelmiş olduk. Ben evlenen kardeşlerime mutluluklar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun inşallah. Varto’muzda her şey güzel olacak. Böyle temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Damat Veysel Numanoğlu ise, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür ederek, “Bu mutlu günümüzde başta vekilimiz olmak üzere Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Nuri Bey’e, bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ablamı kırmadılar. Bizi kırmadılar, katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun” diye konuştu.

Gelin Kader Güneş ise, “Bu güzel günümüzde yanımızda bulunanların ayağına ve yüreğine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, mutluluğumuza ortak oldukları için” şeklinde konuştu.

Verilen ikramın ardından nikâh törenine katılanlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.