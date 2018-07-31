Varto Mal Müdürlüğünde ‘yapılandırma’ mesaisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 Sayılı Kanun nedeniyle Varto’daki vergi dairesinde yoğunluk yaşanıyor. Ahmet Kalkan isimli yetkili memur, “Vergi borçlarının yapılandırılması için hükümet bir tarih belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi borcu olanlar için 31 Temmuz’un son fırsat olduğunu söylemişti. Bizler de son gün olması nedeniyle saat 24.00’e kadar açık kalacağız. Bu noktada esnafımızın bu fırsattan faydalanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.