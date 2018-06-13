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13 Haziran 2018 09:48

Varto Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar yemeği

Muş’un Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecileri ve öğretmenler için iftar yemeği verildi.

Varto Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar yemeği

13 Haziran 2018 09:48


Muş’ta düzenlenen iftar yemeğine Varto ilçesi merkez ve köylerinde görev yapan okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. İftar yemeğinden sonra kısa bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, “Varto ilçesinde siz değerli eğitimcilerle birlikte çalışmaktan son derece memnun oldum. Yaklaşık iki yıl birlikte çalıştık. Bu süre zarfında sizlerle birlikte ilçe halkının eğitim sorunlarının üstesinden gelmeye çalıştık. Ekip olarak ilçemizin eğitim sorunlarını büyük bir ölçüde çözmeye çalıştık. Siz değerli milli eğitim çalışanları bana gösterdiğiniz sıcak ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızdan başarılar dilerim” dedi.


Okul idarecileri ve personeliyle Ramazan ayında iftarda bir araya gelmek istediklerini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, “Allah birlik ve beraberliğimizi daim ettirsin. Eğitim hizmeti birinci vazifemizdir. Bölgemizde eğitimin önemi daha fazladır. Onun için burada siz okul idarecilerimiz ve çalışanlarımıza çok iş düşüyor. İlçemizin eğitim seviyesini en üst düzeye taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Eğitimle ilgili olan sorunlarımızın çözümünde bize yardımcı olan ve eksikliklerimizin giderilmesinde bize destek olan kaymakamımıza huzurlarınızda sizlerin adına saygılarımı sunarım” diye konuştu.


İftar yemeğine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut, Milli Eğitim Şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, idareciler ve öğretmenler katıldı.




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