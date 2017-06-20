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20 Haziran 2017 10:41

Varto Müftülüğünden çocuklara iftar yemeği

Muş’un Varto Müftülüğü, çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Varto Müftülüğünden çocuklara iftar yemeği

20 Haziran 2017 10:41


Varto Müftülüğünce Hacı Kaya Özer Camii’nde çocuklar için iftar verildi. İftara İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, vaiz Nihat Hasçelik, Diyanet-Sen İlçe Başkanı Murat Karakaş, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile imamlar ve çocuklar katıldı. Musa Hasçelik’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte iftar açıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, "Ramazan-ı şerif geldi, gönlümüz şenlendi, ruhumuz şenlendi. Yaz Kur’an kurslarında camilerimiz çocuklarla şenlendi. Bu Ramazan-ı şerifi çocuklarla beraber iftar soframızı birlikte şenlendiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda çocuklarımıza mutlu, heyecanlı bir Ramazan coşkusunu yaşatmak için bu iftar programını düzenledik. Başta kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz, özellikle hayırsever Vartolu vatandaşlarımız bu programın organize edilmesinde bizlere yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun, hepsini çok tebrik ediyorum. Çocuklarımız; kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, dinimizi, geleneğimizi aktaracağımız en uygun zemin toprağımızdır. İnşallah kültürümüzü bu çocuklarımızla beraber yaşatacağız. İlelebet memleketimizin üzerinde ezanlarımız, dinimiz diyanetimiz yaşayacak” dedi.


Gümgüm Mahallesi’nden gelen Şiyar Kaya ise, Hz. Osman Camii Kursuna gittiğini ve yemek verenlere teşekkür etti.


Feride Aktoprak da, iftar yemeğine katıldığını belirterek, “Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.


Çocuklara verilen iftar yemeği, kursiyerlerin okudukları ilahilerle M. Nasır Hasçelik’in okuduğu yemek duası ile sona erdi.




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