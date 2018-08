Varto SYDV’den bayram öncesi giyim ve para yardımı

Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı Kurban bayramı öncesi yoksul aileleri sevindirmeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Kurban Bayramı’ndan önce bazı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini tespit ettiklerini söyledi. Çetin, "Daha önceden de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespiti yapılan yardıma muhtaç kişilerin dosyaları doğrultusunda üç büyük firmanın vakfımız sosyal marketine yaptıkları yardımlar sayesinde maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımıza bayram öncesi giyim yardımında bulunduk. Kendi imkânları ile giyim alamayan vatandaşlarımızı sosyal marketimizden giydirdik. Firmalarımızca bize aktarılan giyimleri vatandaşlarımız kendi istekleri ve zevkleri doğrultusunda giyim kabinlerinde giyerek almaktadırlar. Üstlerine olan giyimlerini kendileri almaktadırlar. Bayramlar bizim toplumumuz için çok önemli günler. Bizde devlet olarak bayramdan önce altı yüzün üzerinde aileye bayram da alış verişlerini daha rahat yapsın diye bayram harçlığı çıkardık. İhtiyaçlarını gidersinler. Burada bizim giyim dükkânımız bura ful doluydu. Bu hafta boyunca üç yüz elli aileye de bura da giyimlerini verdik. Önceliğimiz yetim ve kimsesizlerdi. Bayramda giyimlerini giysinler diye öncelik verdik” dedi.

“Marketimizde para geçmiyor”

Buradaki marketlerinde paranın geçmediğini söyleyen Kaymakam Çetin, “Etiket fiyatı üzerindedir. Vatandaşımızın nüfusuna göre bazılarına beş yüz ile bin beş yüz lira arasında giyim yardımı yapıyoruz. Alış veriş yapar gibi giyimlerini alıp gidiyorlar Depomuzda dolu bu hizmetimiz bayrama kadar devam edecek. Devlet olarak güçlüyüz. Vakfımız her zaman maddi imkânı olmayan vatandaşlarımıza yardım vermeye devam edecektir. Devletin sıcak eli her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Devlet olarak vatandaşımızı bayramda sevindirmişsek ne mutlu bize. Biz her zaman maddi durumu el vermeyen vatandaşlarımızın takipçisi olacağız. Ancak şurada bir konuyu belirtmek istiyorum. Gerçek mağdur olup ama kendisini belirlemeyen vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız çekinmeden kendi sıkıntılarını bizle paylaşabilirler. Hak etmeyen vatandaşımız da vakfımızı boşuna meşgul etmesinler. Devlet her zaman vatandaşın sorunları ile ilgilenir. Giyim alan vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun, güle güle kullanmalarını istiyoruz. Bu konuda emekleri olan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, milletvekilimize ve valimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Alagöz Mahallesinden geldiğini ve dokuz çocuğunun olduğunu söyleyen Suna Kızıltaş ise, “Buraya çocuklarıma giyim yardımı almaya geldim. Kaymakam bey beni ve çocuklarımı bayramda sevindirdiği için kendisine teşekkür ederim. Allah’ta onu sevindirsin” dedi.