Varto'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'un Varto ilçesinde de düzenlenen törenlerle anıldı.

Sabah saatlerinde Hükumet Konağı önünde başlayan 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerine, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü vekili Komiser İsmet Zararsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, anma törenlerine Kültür Merkezi Konferans salonunda devam edildi.

Atatürk'ün hayatını anlatan konuşmalar yapıldı ve şiirlerin okunduğu program, oratoryo ve sinevizyon gösterisi ile sona erdi.