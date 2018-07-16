Varto’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığının 15 Temmuz şehitleri anma Demokrasi ve Milli Birlik gününün 2.yıl dönümünün 1. günü anma etkinliği kapsamında Varto Belediye İş Hanı önünde bir etkinlik gerçekleştirerek 15 Temmuz şehitleri anıldı. Yapılan anma etkinliği Taşçı köyü, Beşikkaya köyü ile diğer köylerde bulunan şehit mezarlıkları ziyareti, kültür merkezinde tiyatro gösterimi, resim sergisi, sinevizyon sunumu ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sloganlar eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, ”Değerli Vartolular 2 yıl önce de bizi yalnız bırakmamıştınız bu gün şimdi de yalnız bırakmadınız, hatırlıyoruz 23:00’dan itibaren gelip demokrasi nöbetimize bizimle birlikte kâh emniyetin önünde kâh parti binası önünde kâh meydanda birlikte tuttuk. Şimdi de buradasınız bizimle birliktesiniz hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar az önce bir yürüyüş yaptık. Elimizde bir bayrakla yürüyüş yaptık. Bu bayrağın kanı Çanakkale’deki Vartolu’nun, Muşlu’nun, Hasköylü’nün, Ağrılı’nın, Karslı’nın, Diyarbakırlı’nın kanıdır. Üstünde ki hilal ise hepimizin bildiği İslam ülkelerinin sembolüdür. Biz kanla kurduk bu ülkeyi arkadaşlar. O gün de birileri taşeronlar buldu o taşeronlar vasıtasıyla ülkemizi işgal etmeye çalıştı. Güneyden geldiler, Batıdan geldiler, Doğudan geldiler, Kuzeyden geldiler ama karşılarında yürekleriyle şehadete koşan siz vatandaşlarımızı buldular. O gün de buldular 15 Temmuz gecesi de buldular. O gün de bunlara taşeronluk yapan köpekler vardı, bu günde 15 Temmuz gecesi de vardı. Ama ne oldu milletimiz yumruğunu vurduğu gibi hepsini tarihin çöplüğüne gömdü ve gömmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi biz bayrağımızı şehitlerimizin kanlarıyla oluşturduk. Biz yıllardır bu İslam ülkelerinin ve bütün ümmetlerine liderlik yapan bir halkız. Kürt’üyle, Türküyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla hepimiz biriz, o yüzden şu kalabalığı gördükçe şunu diyorum: İnşallah Anadolu halkı, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve insanlarımız içinde huzur içinde, barış içinde güçlenerek büyüyecek ve Dünyaya huzur getirecek. Filistin’e huzur getirecek, Myanmar’a huzur getirecek, Suriye’ye huzur getirecek, Irak’a huzur getirecek, Afrika’ya huzur getirecek, Balkanlara huzur getirecek çünkü biz merhametin temsilcileriyiz arkadaşlar. Biz yaptığımız işi Allah rızası için yapıyoruz. Biz yaptığımız işi insanlık için yapıyoruz ve Rabbimde bize yardım ediyor. Hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Anma etkinliklerine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, hakim ve savcılar, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut ile vatandaşlar katıldı.

Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan sinevizyon gösterimi ve akabinde tavuk döner pilav ikramı yapıldı. Etkinliğe Varto ilçesinde yoğun ilginin olması nedeni ile Kaymakam Mehmet Nuri Çetin katılımcılara teşekkür etti. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda sela okunduktan sonra program sona erdi.