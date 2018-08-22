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22 Ağustos 2018 13:19

Varto’da 150 kişiye kurban eti dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak organizasyonuyla Muş’un Varto ilçesindeki muhtaç ailelere kurban eti dağıtıldı.

Varto’da 150 kişiye kurban eti dağıtıldı

22 Ağustos 2018 13:19


Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, ilçedeki muhtaç ailelere verilmek üzere gönderdiği 5 kurbanlık sığır, Varto Müftülüğü organizasyonunda veteriner hekim Öznur Çelik gözetiminde belediye mezbahanesinde kesildi. Kesilen kurbanlar, poşetlenerek kamyonetle ailelere dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Varto Müftü Vekili Mehmet Tekçe, “Vekâlet yoluyla kurban kesimi çerçevesinde ilçemize 5 sığır kurbanlık gönderildi. Diyanet Vakfı tarafından Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği içerisinde muhtaç bulunan vatandaşların listesini aldık. Toplam 150 aileye dağıtacağız. Hayvanlarımızı mezbahaneye getirdik ve kestik. Hepsi de erkek hayvan. Bu yıl biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığının bir genelgesi vardı. Damızlık hayvan kesimine bizde riayet ettik. Erkek hayvan getirip kestirdik. Hayırlısı ile 150 fakir ailemize bu etleri dağıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Kurbanlık etini alan vatandaşlar ise, bayramda bu tür uygulamaların devam etmesini istediklerini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.




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