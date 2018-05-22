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22 Mayıs 2018 14:44

Varto’da ‘19 Mayıs’ kutlaması

Muş’un Varto ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Varto’da ‘19 Mayıs’ kutlaması

22 Mayıs 2018 14:44


Varto ilçesinde hava muhalefetinden dolayı bugüne ertelenen 19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki gösterilerle devam eden törene Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Hafta nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerinin verilmesiyle tören sona erdi.




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