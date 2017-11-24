Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 11:49

Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş’un Varto ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2017 11:49


Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam etti. Buradaki etkinliğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin bir konuşma yaptı.


En genç öğretmen sıfatıyla Varto YBO’da görevli matematik öğretmeni Fatma Akar ve kıdemli öğretmen olarak Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürü M. Sait Turan birer konuşma yaptı. Öğretmenlerin yaptıkları konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin etti.


Şiirlerin okunmasının ardında çeşitli gösterilerin sunulmasıyla program sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
4
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    4°C
  • Pazar
    Sisli
    5°C
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç