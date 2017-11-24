Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü

Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam etti. Buradaki etkinliğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin bir konuşma yaptı.

En genç öğretmen sıfatıyla Varto YBO’da görevli matematik öğretmeni Fatma Akar ve kıdemli öğretmen olarak Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürü M. Sait Turan birer konuşma yaptı. Öğretmenlerin yaptıkları konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin etti.

Şiirlerin okunmasının ardında çeşitli gösterilerin sunulmasıyla program sona erdi.