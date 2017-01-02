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02 Ocak 2017 13:23

Varto’da annesi için kaymakamdan iş istedi

Varto’da annesi için kaymakamdan iş istedi

02 Ocak 2017 13:23

Muş’un Varto ilçesinde kız öğrenci Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’den annesi için iş talebinde bulundu
Muş’un Varto ilçesi Kültür Merkezinde Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümüne katılan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, program sonrasında öğrencilerle bir araya gelip sohbet ederken Bahar Boylu adlı kız çocuğu kendisinde bir isteğinin olduğunu söyleyerek, "Kaymakam bey annem Zühre Boylu çalışmak istiyor. Annem bizlere bakıyor. Maddi durumumuz iyi değil" diyerek annesinin işe alınması talebinde bulundu.
Bahar Boylu adlı Kız çocuğunu dinleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin konu hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunarak, "Katıldığımız program sonrasında öğrencilerimizin sorunlarının olup olmadığını sordum. Bahar Boylu adlı kız çocuğumuz ise maddi durumlarının iyi olmadığını ve annesinin işe alınmasını istedi. Bizde bu çocuğumun annesinin ismini aldık. Annesinin gelip bizle görüşmesini kendisine söyledik. Durumlar ve durumumuz el verdiği takdirde gerçek maddi durumu iyi olmadığı tespit edilirse kızımızın annesini işe almaya çalışacağız. Bundan sonra böyle mağdur çocuklarımızı mağdur etmeyeceğiz. İşe alınması yönünde gerekli işlemlerin yapılması için elimizden geleni esirgemeyeceğiz. Devlet olarak he zaman yardım elimizi vatandaşımıza uzatmaya çalışacağız" dedi.



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