Varto'da aşure etkinliği

Muş'un Varto Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında aşure dağıtımı yapıldı.

Belediye İş Hanı önünde Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'nin de katılımıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın Süne, "Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri nedeniyle Vartoluları selamlamak adına bugün aşure dağıtıyoruz. Allah birliğimizi bozanlara fırsat vermesin. Emeği geçen okul müdürüne ve öğrencilere çok teşekkür ederim” dedi.

Okul Müdürü Abdulhalik Sever ise, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi aşure dağıtımı yaptıklarını söyledi. Sever, “Başta İlçe Kaymakamımız Erkan Kaçmaz'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şenay Bingöl ise, aşure dağıttıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.