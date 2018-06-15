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15 Haziran 2018 17:04

Varto’da bayramlaşma

Muş’un Varto ilçesinde resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Varto’da bayramlaşma

15 Haziran 2018 17:04


Kaymakamlık makamında düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin; sevgi ve kardeşlik mesajı verdi. İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Çetin, "Bayramlar, insanların bir araya gelerek kaynaştıkları ve birbirlerine yaklaştıkları önemli günlerdir. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin ve beraberliğin bir arada yaşama duygusuyla tüm Vartolu hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutlarım" dedi.


Kaymakam Çetin, Varto Belediyesinin hizmetlerini vatandaşlara anlattıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Komando Birliği ile Varto Belediyesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.




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