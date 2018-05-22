Varto’da bilim fuarı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel projeler, Varto ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin spor salonunda sergilenmeye başlandı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 21 adet proje ile yıl içerisinde yapmış oldukları atölye çalışmalarının sergilendiği fuar, büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Sedat Bilici, bilimsel alanda 21 projenin yer aldığını söyledi. Mayıs ayında bilim fuarını ilçe halkının beğenisine sunduklarını kaydeden Binici, “Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde yaptıkları çalışmalar yer alıyor” dedi.

Fuarın açılışı yapan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ise, bilim fuarını gezerek, “Çok güzel işler çıkardıklarını gördük. Çocuklarımız artık teröre yatırım yapmamaktadır. Artık çocuklarımızın bir birinden güzel eserlerini okullarında görmekteyiz. Kendi el emeği göz nurları ile yaptıkları mobilyalar, özellikle göz kamaştırmaktadır. Başta okul müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Okul müdürü ile bölüm öğretmenlerimizin bu çalışmaları kayıt altına almalarını öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.