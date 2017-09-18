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18 Eylül 2017 12:44

Varto’da ders zili çaldı

Muş’un Varto ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Varto’da ders zili çaldı

18 Eylül 2017 12:44


Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törenin ardında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Faruk Tunç, makamında kutlamaları kabul etti. Ardından Varto İlkokulu’nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Vahti Kamburbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ömer Faruk Tunç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Faruk Tunç, görevlerinin bilgi ile donatılmış sağlam ve uygar insan yetiştirmek olduğunu söyledi.


Dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim edilmesiyle program sona erdi.




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