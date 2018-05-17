Varto’da devlet esnaf el ele hayır yemeği verdi

Varto İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ile başlattığı ve Ramazan ayı boyunca günde 200 kişiye hayır yemeğinin verilmesi kampanyasını Vartolu esnafla paylaşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, hayırsever esnaftan tam destek aldı. Ramazan’ın ilk günü olmasına rağmen hayır yemeğine büyük bir rağbet gösteren esnaflardan günlüğü 1500 TL olarak üstlenip her gün bir esnaf olmak üzere Ramazan ayı boyunca yemek vermek üzere destek oldular.

Kampanyayı başlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin konu ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı münasebetiyle ilçemizde bulunan yardıma muhtaç kimsesizler ile ilgili olarak ihtiyaçlarının karşılanması ve rahat bir şekilde Ramazan ayını geçirmeleri konusunda bir düşüncemiz vardı. Bu gün itibarı ile ilgili olarak esnaflarımızla paylaştık, sağ olsunlar Varto ilçemizde hayırsever esnaf vatandaşlarımızın büyük bir katkısını gördük. Buda bizleri önemli derecede sevindirdi. En azında kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kimsesiz güçsüz vatandaşlarımıza sahip çıkıp destek oldular. İşte devlet ve vatandaş el ele demenin bir örneğini Varto ilçemizde yaşıyoruz. Hayır yemeğine katkı sunan tüm esnaflarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Varto Belediyesi aile çay bahçesinde verilen iftar yemeğinde vatandaşlar memnun olduklarını dile getirirken, hayır yemeğini verenlere teşekkür ederek hayırlı dualar ettiler.