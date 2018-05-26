Varto’da dilenci mesaisi

Varto’da, Ramazan ayında sayıları artan ve duygu sömürüsü yapan dilenciler, vatandaşı bıktırdı. Sürekli olarak çevre il ve ilçelerden gelerek Varto`da dilenen ve Ramazan ayı olması sebebiyle sayıları artan dilenciler tepkilere sebep oluyor. Normal dönemlerde Varto`ya sürekli olarak gelen dilencilerin Ramazan ayında daha da çoğaldığını söyleyen vatandaşlar, belediyenin çözüm bulmasını bekliyor. Dilenciliği meslek haline getiren ve çoğu ilçe dışından gelen kadın ve çocukların kentten uzaklaştırılmasının vatandaşların en büyük beklentisi olduğunu dile getiren Varto Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akkaya, "Cami avlularında ve işlek caddelerin kaldırımlarında dilenen kadınlar vatandaşlardan sadaka almak için adeta yalvarıyor. Ramazan ayında insanların iyi duygularından istifade eden dilenciler halkın sabrını taşırdı. Ana caddeler güzergâhındaki iş yerlerini de sık sık rahatsız eden dilenciler, para yerine gıda mamulleri de isteyerek esnafları rahatsız etmeye başlıyorlar. Yine ara sokaklarda evlere kadar gidip hane sakinlerini rahatsız eden dilenciler, yağ, şeker, mercimek ve pirinç gibi temel gıda malzemeleri istiyorlar. Şehir merkezinde esnafın, ara sokaklarda da hane sakinlerinin huzurunu bozan dilencilerin Ramazan ayı süresince sıkı bir denetim altında tutulmaları bekleniyor. Özellikle iş hanları ve alışveriş merkezlerinde onlarca dilenci ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, `Bunlar şehri istila etti` demekten kendilerini alamıyorlar. Bizde bu yönde çalışmalarımızı sürüdüryoruz" diye konuştu.