Varto’da doğal maden suyu kaynağı bulundu

Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 150 haneli ve bin 200 nüfuslu Karameşe köyüne bağlı Ziyaret mezrasında içme suyu için başlatılan sondaj çalışmaları sırasında maden suyu kaynağı bulundu. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, iş adamı Önder Güzelaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte maden suyunun çıktığı Ziyaret mezrasına gelerek incelemelerde bulundu. Yer altından çıkan maden suyundan içen Kaymakam Çetin, suyun tahlillerinin yapıldıktan sonra paketleneceğini söyledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Çetin, ”Burası daha önce terörün olduğu bir bölgeydi. Şükür terörü bitme aşamasına getirdik. Artık devlet buralara ciddi yatırımlar yapıyor. Bu bölgelerimizde su sorunu vardı. Çoğu köylerimizde sondaj vurarak, onları içme suyuna kavuşturduk. Burada da içme suyu çalışması yaparken çok büyük bir sodalı suyla karşılaştık. Çok keskin ve çok güzel bir suyu var. İnşallah tahlillerden sonra bunu paketleyip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz” dedi.

İstanbul’dan Çetin’in misafiri olarak gelen iş adamı Önder Güzelaslan ise, ”Türkiye’nin en güzel sularından biri olmaya aday olan güzel bir su olduğunu görüyorum. İnşallah en kısa bir zamanda şişelenerek Varto’nun önemli bir markası olarak sunulacağına inanıyorum. İnsanların mutlaka buraya gelip kaynağından içmelerini tavsiye ederim. İç hastalıkları noktasında da ciddi bir katkısı olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Ziyaret mezrasında ikamet eden Hüseyin Bingöl adlı vatandaş da, kendiliğinden akan suyun biraz tuzlu olduğunu söyledi.