Varto’da eğitim yatırımları devam ediyor

Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, ilçedeki eğitime yapılan çalışmaları anlattı. İlçede görev yapan eğitimcilerin de çok şanslı olduğunu ifade eden Müdür Süne, “Varto ilçesi, çevre ilçelere göre başarı kriterleri açısından çok başarılı bir ilçe. Akademik eğitim veren okulların tamamının karesi ilçesinde yer alması buna neden oluyor diyebiliriz. Eğitimde akademik başarı ortalamasında Varto ilçesi ve Türkiye genelindeki ortalamaların çok üstündeyiz. Varto ilçesinde aileler çocuklarının eğitimine çok fazla önem veriyorlar. Çocuklarıyla gerektiği kadar ilgileniyorlar. Bu ilgi ve önem eğitimin kalitesini arttırırken bizlerin de daha rahat bir ortamda görev yapmasını sağlıyor. Varto ilçesinde gelir düzeyinin daha yüksek olduğu mahallerde oturan aileler eğitim kalitesinin daha yukarı seviyelere çıkarılması yönünde baskı yapıyorlar. Bu baskı bizi daha fazla çalışmaya yönlendiriyor. Biz eğitimciler olarak böylesine bir baskıdan fazlasıyla memnunuz" dedi.

2017-2018 yılında 30 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ve yatırımların devam edeceğini söyleyen Müdür Süne ”Varto ilçesi Hamurpet okuluna spor salonu ve yemekhanenin inşaatı devam ediyor. Sazlıca Ortaokuluna 8 derslik, Hürriyet Ortaokuluna 12 derslik binanın yapılacağı, Haksever, Buzlugöze, Ziyaret Yayla, Dutözü, Hüseyinoğlu köylerine taşımalı 12 derslikli merkezi bir okulun yapılacağını, Varto Yatılı Bölge Okuluna 4 dairelik lojman binası, Çaylar Yatılı Bölge Okuluna spor salonun yapılacağını, Karaköy Ortaokuluna 8 derslik inşaat devam ediyor. Buzlu Göze köyüne 2 adet lojman yapılacağını ve kaymakamlık bünyesinde 6 tane okul bahçesine spor kompleksinin yapıldığını ve ayrıca 7 tane lojman bakım ve onarımlarının yapıldı. Ve bu yatırımların devam edecek. 2018-2019 yılı yatırım programlarının gerçekleştirilmesi içinde ilçe kaymakamlığı ile gerekli çalışmaların devam ediyor. Bu yatırımların Varto ilçesine hayırlı olması diliyorum. Yatırmaların gerçekleşmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanına ve Başbakana, Bakanlara, milletvekiline, valiye ve ilçe kaymakamına Vartolular adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.