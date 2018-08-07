Varto’da görüntülü adres tespiti

Muşun Varto ilçesi ve köylerinde gerekli mekânsal görüntülü adres sistemi çalışmaları Muş ilinde ve ilçelerinde ve köylerinde yapılan çalışmaların ardında Varto ilçesinde de, Muş ekip lideri Mehmet Ecer başkanlığında Fırat Süzgeç ve Yunus Armağan diğer ekip tarafından tek tek evler ve ikametler ‘ahır ve kiler ile tandırlık gibi betonarme yapıları’ gezilerek görüntülü mekânsal adres tespiti yapılmaya başlandı.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili olarak Varto Belediyesi Mali Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ”5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Adres Kayıt Sistemi (AKS) aracılığı ile Türk vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay ikamet tezkeresine sahip yabancıların adres bilgileri elektronik ortamda güncel olarak tutulmaktadır. Bu bilgiler, anılan Kanunun 45’nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) vasıtasıyla kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalarla paylaşılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi” projesi başlatılmıştır. Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü” bileşeni altında 50 No’lu eylem olarak yer alan ve yürütme sorumluluğu Genel Müdürlüğümüze verilen “Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi” ile birleştirilmiş ve söz konusu proje 13 Ocak 2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)” olarak yer almıştır. MAKS’a ilişkin, 24 Haziran 2011 tarihinde hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Sözleşmenin 08 Eylül 2011 tarihinde Yüklenici ile imzalanmasını müteakip Projeye ilişkin çalışmalara başlanmış olup, 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir ”şeklinde açıklamalarda bulundu.