Varto'da ilk ders zili çaldı

Muş'un Varto ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören daha sonra Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda devam etti. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, görevlerinin bilgi ile donatılmış sağlam ve uygar insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mehmet Sever'in konuşması ile devam eden tören, birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.