Varto’da ilk kez kalça kırığı ameliyatı yapıldı

Muş’un Varto ilçesine bağlı Taşdibek köyünde elektrik direğinde çalışma yaptığı sıra düşen ve kalça kemiği kırılan evli ve bir çocuk babası Sezgin Yıldırım, kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Demir ve Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Nasuhi Altay tarafından A gurubu (kalça kırığı) ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Demir, ”Hastanemizde 12 uzman hekim, 4 pratisyen hekim, 2 diş hekimi ile hizmet etmekteyiz. Hastanemizde 55 adet standart yatak olmak üzere 7 adet yoğun bakım yatağı ve 4 adet palyatif yatak mevcut. Varto ilçemizde yaz aylarında nüfus sayısında ciddi artışlar olduğu için hastanemizde de yoğunluk artmaktadır. Özellikle hastanemizde çalışan uzman hekim sayısının artmasıyla çevre hastanelere sevk oranlarımız ciddi bir şekilde azaldı. Hastane yatak doluluk oranlarımız yüzde 95’lere ulaştı. Fizik tedavi uzmanının hastanemizde göreve başlamasıyla hastanemizde İl Sağlık Müdürümüz ve Kamu Hastaneleri Başkanımızın desteğiyle Fizik Tedavi Ünitemizde hizmete başlamış bulunuyoruz. Bu ünitede şu anda 50 takipli hastaya tedavi uygulamaktayız. Hastanemizde ilk defa bugün A gurubu ameliyat (kalça kırığı) dediğimiz büyük ameliyatı ortopedi Uzmanımız Op. Dr. Nasuhi Altay’la, kalça kırığı olan hastamıza platin takarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Amacımız hastalarımızın teşhis ve tedavilerini hastanemizde kaliteli bir şekilde otel konforunda gerçekleştirip, hastalarımızın sıhhatlerine kavuşmasını sağlamaktır” dedi.

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Yıldız ise “Hastanemizde uzman hekim sayımızın artmasıyla Varto için hayal olan hizmetleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 2015 yılında hizmete giren otel konforunda olan hastanemizde halkımızın tedavilerini kaliteli bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde bu hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan hastane çalışanlarımızın öz verili çalışmalarından dolayı onları kutluyorum. Bizlere desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüze ve Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Nasuhi Altay ise “Hastamız elektrik direğinden düşme şikâyetiyle geldi. Acildeki müdahalesi yapıldı. Grafiklerinde kalçada kırık tespit ettik. Ameliyatı burada yapacağımızı planladık. Hastamıza durumu söyledik. Hastada kabul etti. Varto Devlet Hastanemizde ilk defa kalça kırığı ameliyatı yapmış olduk. Ameliyat başarılı geçti. İnşallah yarından itibaren de hastayı yürütüp, bir hafta içinde de hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Sezgin Yıldırım ise ”Yaklaşık bir saat önce hocalarım tarafından ameliyat edildim. Çok şükür herhangi bir sıkıntım yok. Ellerine kollarına sağlık olsun buradan onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.