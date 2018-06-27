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27 Haziran 2018 16:59

Varto’da İş-Kur kuraları çekildi

Muş’un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında 127 kişiden 35’i işe girme şansını yakalarken, kura çekiminde renkli sahneler yaşandı.

Varto’da İş-Kur kuraları çekildi

27 Haziran 2018 16:59


İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Varto Kaymakamlığı ile değişik kurumlarda çalıştırılacak olan işçiler için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda Noter Perihan Kartal huzurunda İş-Kur Temsilcisi Erhan Mahmutoğlu, İlçe Özel idare Müdürü İmam Karahan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Hizmetler Müdürü Nuri Atalay, üye Ferhat Toplu’nun katılımı ile kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 90 kişiden 20 kişi kurayla belirlendi. Aynı şekilde Varto Belediyesinde TYP kapsamında işe alınacak 15 işçi için başvuran 37 kişi arasında kura çekimi yapıldı. Varto Belediyesinde Noter Perihan Kartal huzurunda İş-Kur Temsilcileri Erhan Mahmutoğlu, Belediye Yazı İşleri Müdürü Nihat Han, Personel Müdürü Engin Taş, Veteriner Hekim Öznur Çelik, İmar ve Çevrecilik Müdürü Fevzi Çakır’ın katılımı ile kura çekimi yapıldı. Böylece Varto’da 35 kişi iş sahibi oldu.


Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi’nde ikamet eden ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden emekli olan Zekeriya Yaman adlı vatandaş kura çekiminde renkli sahnelere neden oldu. Yaman, "Bismillah Ya Allah diyerek" kurayı çekti. Çektiği kurada eşi Halise Yaman’ın adını söyleyip esprili bir şekilde "benim kari" diyerek salonda bulunanları güldürdü.




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