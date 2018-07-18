Varto’da kan bağışı kampanyası

Belediye İşhanı önüne getirilen Türk Kızılayı tırı, gönüllülerden kan topladı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedeflediklerinin 50 ünite kanı toplamak olduğunu söyledi. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Kotan, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş’un Varto ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Bu yaz ve bayram aylarında kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kan bağışında kana ihtiyacımız var. Onun için biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler" diye konuştu.

Bağıştan önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçüp ondan sonra kan aldıklarını vurgulayan Kotan, şöyle konuştu:

"Kan verme, kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2017 yılı içerisinde hedefimiz 8 bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz 2018 yılında 10 bin üniteye ulaşıp ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Sıcak havalarda vatandaşlar az kan bağışında bulunmaktadırlar. Sıcaklarda umutsuz kaldığımız bu günde, Vartoluların duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Varto ilçemizde 40 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ediyorum."

Kan toplama tırında kan vermeye gelen Alican Yılmaz ise, “Günümüzde birçok insanlarla karşılaşıyoruz. Trafik kazları ile karşılaşıyoruz. Çok kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bizlerde buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir" dedi