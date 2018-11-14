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Varto'da kar yağışı başladı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.


Varto ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.

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