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15 Mayıs 2018 12:20

Varto’da KGHB toplantısı

Muş’un Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Varto’da KGHB toplantısı

15 Mayıs 2018 12:20


Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığından yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan toplantıya; il genel meclisi üyesi Sait Çetinkaya, köy ve mahalle muhtarları katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, ilk olarak 2017 yılı faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, birlik olarak hiçbir ticari faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. İşletme ya da kaynaklarının olmadığını anlatan Çetin, "Sadece merkez tarafından gönderilen para ile çalışıyoruz. Merkezi hükümetin gönderdiği paraları, program gereği harcamakla mükellefiz. Köylerimiz için aldığımız iş makinesiyle köylerin yol sorunlarını bu yaz bitireceğiz. Çalışmalarımıza Çaltlı köyümüzde başlamış bulunmaktayız” dedi.


Daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimde ise, il genel meclisi üyesi Sait Çetinkaya ile Çaylar Köyü Muhtarı Ali Akdağ, Aşağı Hacıbey Köyü Muhtarı Zühtü Işık ve Sağlıcak Köyü Muhtarı Mürsel Işık üyeliğe seçildiler. (MSA-Y)




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