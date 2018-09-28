Varto'da KHGB toplantısı

Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) toplantısı yapıldı.

Varto Kültür Merkezi toplantı salonunda İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği sorumlusu Nuri Atalay, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2018 yılı faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam Kaçmaz, birlik olarak hiçbir ticari faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. İşletme ya da kaynaklarının olmadığını anlatan Kaymakam Kaçmaz, “Sadece merkez tarafından gönderilen para ile çalışıyoruz. İlçemize yeni atandığımızdan dolayı bu toplantımız bir tanışma toplantısı oldu. İlçemizde eksik kalan yol, su, altyapı gibi hizmetleri bundan sonra hep elbirliği ve gönül birliği ile gidermeye çalışacağız. Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak araç filomuzu güçlendireceğiz. Önceki kaymakamımızdan devraldığımız hizmetleri aynen devam ettireceğiz. Kış gelmeden elimizde bulunan imkânlarla bu işlerimizi bitirmeye çalışacağız. Bundan sonra köylerdeki sorunları muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda değerlendirip program çerçevesi dahilinde gidermeye çalışacağız. Muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Toplantı, sorulan sorulara verilen cevaplarla sona erdi.