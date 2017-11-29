Varto’da kışa hazırlık toplantısı

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, kış mevsiminde ilçe merkezi ve köylerde doğabilecek aksaklıkları önlemek için kiriz masasının oluşturulması ve doğal afetlere hazırlıklı olma konusunda kurum amirleriyle makamında bir araya geldi. Doğabilecek problemler ve çözümleri hakkında kararlar aldıklarını ifade eden Mehmet Nuri Çetin, “İlçemizde kışa hazırlık konusunda kurum amirlerimizle birlikte gerekli tedbirleri almak üzere bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İlçe Jandarma Komutanlığı ve emniyet birimlerimizin karla ilgili gelen ihbarların, Kaymakamlık Acil Afet Birimine yönlendirilmesi, Sağlık Grup Başkanlığımızın 112 Acil Servis biriminin denetiminin yapılarak özellikle yoğun kar yağışı olduğu günlerde her an hazır olmalarının sağlanması, 112 Acil Servis biriminin gittikleri yerlerde sırf yol açılsın diye yapılan sahte ihbarlarla ilgili gerekli tutanakların tutularak Kaymakamlık Acil Afet Biriminin bilgilendirilmesi, 112 Acil Servis biriminin tüm muhtarların telefon numaralarının alınarak gerekli durumlarda ihbar ve acil durumun doğruluğunun teyit edilmesi, ambulans ve diğer sağlık araçlarının bakım ve onarımlarının ivedilikle yapılması, riskli gebelikler ve risk arz eden diğer hastaların misafir olarak hastaneye alınması ve diğer kurumlarımızdaki işlemlerin zamanında yapılması hakkında kararlar aldık. Bunların zamanında yerine getirilmesi için gerekli çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Sağlık Grup Başkanı Dr. Nazlı Aktaş, Yazı İşleri Müdürü Hıdır Aslan, İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, Karayolları Şefi Abdullah Sabak, Belediye Fen İşleri Müdürü Yakup Dede ve diğer kurum amirleri katıldı.