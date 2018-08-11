Varto’da köy içi yolları yapılmaya başlandı

Varto Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi Müdürlüğünce başlatılan köy içi yolları stabilizesi çalışmaları, vatandaşların köy içindeki ulaşımlarını daha rahat bir şekilde yapmaları ve toz ile dumandan ve çamur bataklığından kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Varto Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğünün; Dallıöz, Kalecek, İlbey, Çayçatı, Kaynarca, Yılanlı, Ölçekli köylerinin köy içlerinde kullandığı yollarda gerekli çalışmaların başlatıldığını ve ocakta incelemelerde bulunan Özel İdare Müdürü İmam Karahan konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin’in talimatları doğrultusunda ve köy muhtarlarının bize yapmış oldukları müracaatlar neticesinde Dallıöz, Kalecik, İlbey, Çayçatı, Kaynarca, Yılanlı, Ölçekli köylerinin köy içlerinde kullandığı yolların düzensiz oluşu nedeniyle, köylülerin seyahatlarını daha güzel bir şekilde yapmaları ve düzensiz olan yollarımızın daha düzgün bir hale getirilmesi için çalışmalar başlattık. İlbey köyümüzde açmış olduğumuz ocakta malzemenin uygun olup olmadığına baktık. Buradan malzeme çekip köylerimizin içerisinde ki yollarımızın alt yapı temel malzemelerini taşıyarak stabilizesini yapıyoruz. Devlet olarak köylülerimizin daha rahat ve ferah bir yolda seyahatlarını yapmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Köylerimizin sorunlarını bitirip köylülerimi zinde Avrupa’daki köylerle yarışması için elimizden gelen çalışmaları esirgemiyoruz. İlçe Kaymakamımız bu konuda bize talimat verdi. Köylere hizmet Götürme birliğine aldığımız iş makinemizle köy içi yollarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Başta emeği geçen kaymakamımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

Köy içi yolları stabilizesi yapılan köylüler ise, yollarının yapılmasında memnunluk duyduklarını dile getirdiler.