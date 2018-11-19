Varto'da mevlit kandili programı

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programı yoğun ilgi gördü.

H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, ilçe vaizi Mehmet Şefik Orak ile imamlar, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun'un sohbetiyle program başladı. Programda konuşan Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun günün anlam ve önemine değinerek, "Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü Müslümanlar için çok önemlidir. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp Onu anacağız. İnşallah Varto'muz için hayırla vesile olur. Bu gün bu anlamda hem çocuklarımızla hem gençlerimizle, hem Varto'muzun güzel insanları ile beraber olma imkanı veren rabbimize hamd olsun. Peygamberimizin mevlit kandili olması hasebiyle Varto'muz başta olmak üzere, güzel Türkiye'mize iyilikler getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi.