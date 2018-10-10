Varto'da “Oku, Eğlen, Keşfet” projesi

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında finanse edilen “Oku, Eğlen, Keşfet” projesi kapsamında ortaokullara malzeme dağıtımı yapıldı.

Muş Valiliği koordinasyonunda, Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Oku, Eğlen, Keşfet” projesi kapsamında ilçedeki 13 ortaokuluna malzeme dağıtımı yapıldı. Düzenlenen törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, projenin hayırlara vesile olması temennilerinde bulunarak, “Bugün bu projenin mutluluğunu tatmak için burada toplandık. SODES kapsamında 308 bin liralık bütçesi olan bir projemiz. Projemizin isminden de anlaşılacağı gibi ‘Oku, Eğlen, ve Keşfet'tir. Tabi her şeyin başında olduğu gibi okumak olmazsa olmazımızdır. Çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını kazanmalarını ve arttırmaları adına, bu projemizde de okuma bu işin özündedir. Bunun yanında spor olmazsa olmazlardandır ki, bu projemizin içinde sportif faaliyetlerimiz de mevcuttur. Görmedikleri yerleri keşfederek, dünyanın sadece Varto'dan ibaret olmadığını, Varto dışında da çok büyük bir dünyanın olduğunu bizzat görerek, müşahede ederek, vizyonlarını genişleterek, geliştirerek bu projemizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, projenin müdürlükleri tarafından yürütülmekte olduğunu belirterek, “Projemiz, SODES kapsamında finanse edilmektedir. Projemizin amacı, spora erişimi kısıtlı veya fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi risk altında olan veya bulundukları durum sebebiyle dezavantajlı olan gençlerin, sporun bazı dalları aracılığı ile kişisel gelişimlerine destek olan ve toplumla uyum içinde yaşamalarını sağlayan bir eğitim amaçlanmaktadır. Atalarımızın da dediği gibi ‘ağaç yaş iken eğilir' atasözünü prensip alarak; proje kapsamında basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi, hentbol, satranç kursları açılacak, bu kursların sonunda öğrencilerimizin öğrendiklerini ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak turnuvalar düzenlenecek, kitaplar okutulacak, tarihi ve kültürel yerlerimiz gezdirilerek öğrencilerimizi hem hayata hem de ülkesine bağlı yararlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır” diye konuştu.