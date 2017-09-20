Varto’da sanayi sitesi açılışı

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’in girişimleriyle ilçe merkezinde çalışmalarına devam eden sanayici esnaf için yaptırılan sanayi sitesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Çetin, “Varto ilçemizde daha önceden sanayici esnaflarımız çarşı merkezinde çalışmalarını yürütmekteydiler. Kendilerine sanayi sitesi yapıldı. İlçenin girişinde yapılan bu sanayi sitesindeki esnaflarımızın rahat bir ortamda iş yerlerini yürütebilmeleri için iş yerlerinin önünü ve yolunu sıcak asfalt ile yaptırdık. Esnaflarımız artık çarşı merkezinde değil kendi sitelerinde çalışacaklar. Bugünde burada iş yerlerinin açılışını yaptık. Kendileri ile görüşüp sorunlarını da dinledik. Esnaflarımıza ve Vartolu hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Varto Sanayi Sitesi Başkanı Behçet Değer ise, verdiği destekten dolayı Kaymakam Çetin’e teşekkür etti.