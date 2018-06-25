Varto’da seçim sonuçları açıklandı

Dönem Milletvekili seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Seçimlerin kesin sonuçlarını açıklayan Varto Seçim Kurulu Başkanı Hakim Cihan Kemal Gelbal, ilçede 66 sandıkta 17 bin 268 seçmenin oy kullandığını söyledi. Seçimin Türkiye’ye hayırlı olması dileklerinde bulunan Hakim Gelbal, “Kesin olan seçim sonuçlarına göre ilçe genelinde 66 sandıkta 17 bin 268 seçmen oy kullandı. Geçerli olan oy sayısı 16 bin 551, geçersiz oy sayısı 707 olarak belirlendi. Muharrem İnce 4 bin 276, Meral Akşener 140, Recep Tayyip Erdoğan bin 367, Selahattin Demirtaş 10 bin 716, Temel Karamollaoğlu 35, Doğu Perinçek 27 oy aldı. Milletvekili seçiminde ise Adalet ve Kalkınma Partisi bin 115, Milliyetçi Hareket Partisi 169, Hür Dava Partisi 57, Vatan Partisi 52, Halkların Demokratik Partisi 13 bin 731, Cumhuriyet Halk Partisi bin 143, Saadet Partisi 40, İyi Parti 188 olarak belirlendi” dedi.