Varto’da sondaj çalışması

Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelenin ardından huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgede, vatandaşların sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, ilçenin dağınık bir bölgede yer aldığını, 93 köy ve 47 mezra bulunduğunu söyledi. Bağiçi köyünde yapılan sondaj çalışmasının ardında Alagöz köyünün yaklaşık 20 yıldır içme suyu sıkıntısı çektiğini ifade eden Çetin, "Uzun süre terör eylemlerinden dolayı buralarda su çalışması yapılamıyordu. Mağdur olan köylerimiz var. İnşallah güneş enerjisi ile elektriği verip suyu köylere dağıtacağız. Burada su cazibeli çıkıyor. Biraz daha ineceğiz, sondajlamalarda su cazibeli çıkmaz. Elektrikli motorla çıkarılır. Bu da muhtarımızın şansı, diğer köyde de suyumuz böyle çıkmıştı. Şu an altı yedi köyümüz daha var, çalışmalar devam ediyor. Susuz ve yolsuz köy bırakmayacağız. Aynı şekilde köyümüzde sıcak asfalt çalışması da devam ediyor. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde sürmektedir. Terörün olmadığı, huzurun olduğu yerde çok ciddi devlet yatırımları oluyor. Devlet daha önce de yatırım yapıyordu, ama terörden dolayı müteahhit ve mühendisler burada çalışmak istemiyordu. Bu işlerin başında durarak sondaj yapıyoruz. Bu köy, çevre köylerden su getiriyor. Gerekli talimatları verdik. Su çıkana kadar sondaj çalışması yapacağız. Suyumuzu köyümüze getireceğiz. Biz devletiz, güçlüyüz, köylümüzün, vatandaşımızın yanındayız. Tahminimiz güzel bir su çıkacak. Su çıkmasa başka yerde sondaj çalışması yapacağız" diye konuştu

Aşağı Alagöz Köyü Muhtarı Ahmet Güneş ise, doğduğundan beridir köyde yaşadığını ve içme suyu sıkıntısı çektiklerini dile getirdi.

Kaymakam Çetin’e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve Emniyet Müdürü Murat Aydın ile Özel İdare Müdürü İmam Karahan da eşlik etti.