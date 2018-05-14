Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulunun spor salonunda düzenlenen fuar sergisinin açılış kurdelesi; İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Abdulnasır Sever ve Ömer Faruk Tunç ile Okul Müdürü Olcay Karataş ve öğrenciler tarafından kesildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel projeler, Çaylar Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunda sergilenmeye başlandı.

Çaylar Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ve yıl içerisinde yapmış oldukları atölye çalışmaların sergide yer aldığını belirten Okul Müdürü Olcay Karataş, bilimsel alanda birçok projenin yer aldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulnasır Sever ise, “2018 yılı TÜBİTAK Bilim Fuarı çerçevesinde Çaylar YBO’ya gelmiş bulunuyoruz. Çaylar YBO’da bu örnek projeleri çoğaltarak ilçemize kazandıracak. Başarılarının devamını diliyorum. Tebrik ederim” dedi.

Fuarın iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.