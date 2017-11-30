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30 Kasım 2017 14:52

Varto’da yalancı bahar

Doğu illerinde karla mücadele edilirken Muş’un Varto ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor.

Varto’da yalancı bahar

30 Kasım 2017 14:52


Etkili olan soğuk havadan dolayı Doğu illeri zor günler yaşarken, Varto ilçesinde ise kasım ayının son günü olmasına rağmen bahar havası yaşanıyor. Vatandaşlar kahvehane ve iş yerlerinin önünde çay içerek sıcak havanın tadını çıkarıyor. Esnaf Veysel Mertyüz, Doğu illeri ve Muş merkezde kar yağışı ve köy yollarının kapanmasına rağmen Varto ilçesinde sıcak havanın hakim olduğunu söyledi. Mertyüz, “Vatandaşlarımız iş yerlerinin önünde oturup çay içiyorlar. Bu sene Varto ilçesine kar yağmadığı için mutlu olduk” dedi.


Ocaklı köyünde ikamet eden Mehmet Durmuş adlı vatandaş ise, Doğu illerinin bu yıl kar ve soğuktan dolayı zor günler geçirdiğini, kendilerinin de kahve önlerinde oturup çay içtiklerini söyledi.




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