Varto’da yılsonu sergisi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergilerinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Abdul Nasır Sever ve Ömer Faruk Tunç, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Varto HEM Müdürü M. Sait Turan, hedeflerinin tüketen değil üreten ve ürettikleri ile aile bütçelerine katkı sunan meslek sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Turan, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 30 öğreticinin istihdam edilmesi ile 135 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Bunun 75 kursu mesleki teknik kursları, 60’ı ise genel kurslar ve kurslarımıza bin 150 bayan, gerisi erkek olmak üzere bin 850 kişi katıldı. Bu yıl da sergimizi açıyoruz. Halkla öğrencilerimizle bir aradayız. Huzurlarınızda bayanlara teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırlamış olduğu sene sonu sergisine katıldıklarını belirterek, “Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu göz nuru el emeği ürünleri gördük. Çok muhteşem şeyler yapmışlar. Tabi iki yaparak yaşama ve öğrenme bizim ilkemiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılını ‘insan isterse başarır’ sloganıyla biz hareket ettik. Arkadaşlarımızda başardılar. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki gün açık kalacak serginin açılışı yapıldı. Çocuklara yönelik açılan saz ve müzik grubu kursiyerleri de ilk kez açılış töreninde sahne aldı.