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12 Eylül 2017 10:42

Varto’da zorlu hayvan kurtarma operasyonu

Muş’un Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 büyükbaş hayvandan 2’si telef olurken, geri kalanlar ise vatandaşlar tarafından büyük bir zorlukla kurtarıldı.

Varto’da zorlu hayvan kurtarma operasyonu

12 Eylül 2017 10:42


İlçeye bağlı Yeni Mahalle Küme Evler bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Melik Avinç ve Ahmet Güneş’e ait 7 büyükbaş hayvan, otlatıldığı sırada Manidar mevkiinde bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlardan 2’si kayalıklardan düşerek telef olurken, diğer 5 tanesini kurtarmak için de vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.


Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş, mahsur kalan hayvanlardan 5 tanesini kurtardıklarını belirterek, “7 büyükbaş hayvanımız kayalıklarda mahsur kaldı. Vatandaşların yardımı ile 5 tanesini kurtardık. 2 hayvan telef oldu” dedi.


İp yardımıyla kayalıklara çıktığını söyleyen Vedat Güneş ise, “Mahsur kalan 5 hayvanın kurtarılmasını sağladım. Çok tehlikeliydi. 2 tanesi yalnız telef oldu” diye konuştu.




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